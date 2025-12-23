قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالجيزة
العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر
البابا تواضروس يلتقي مديري المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور
العملات الرقمية تتراجع بعد انتعاش قصير.. و"بيتكوين" تهبط دون 88 ألف دولار
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
فحوصات طبية تحدد موقف ثنائي منتخب مصر من مواجهة جنوب أفريقيا
طرق غامضة وأجسام متوهجة في المدار.. شهادات مرعبة لرواد فضاء | إيه الحكاية ؟
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السودان يطالب بنزع شامل للسلاح تحت مراقبة دولية

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان
محمود نوفل

أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن بلاده تواجه  أزمة وجودية نتيجة للحرب التي تشنها المليشيا المتمردة “قوات الدعم السريع سابقاً”.

وقال في كلمة له أمام مجلس الأمن : في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية، مما أدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي من أجل ذلك، وعطفاً على خارطة الطريق التي تم إيداعها لدى مجلسكم الموقر وتكاملاً مع مبادرة السلام السعودية الأمريكية، تقدم مبادرة حكومة السودان للسلام، التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من المليشيا وداعميها، وحماية المدنيين، وحقناً للدماء، ووقفاً لمعاناة شعبنا، وصوناً لوحدة وتراب بلادنا، وحفظاً للأمن والسلم الدوليين.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على ضرورة إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب المليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها، إنفاذاً لإعلان المبادئ الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 مايو 2023.

كما طالب بضرورة انسحاب مقاتلي المليشيا وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك (أممي وافريقي وعربي).

ودعا لتسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية و تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين و تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب.

كما أكد على أهمية تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة

