تفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان

أرسلت جمهورية مصر العربية قافلة طبية نوعية مكونة من 13 طبيبًا وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقرب من 1.5 طن لدعم القطاع الصحي بجمهورية السودان الشقيق خلال الفترة (20 - 27) ديسمبر الجاري؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وكان في استقبال القافلة ممثلو وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بورسودان.

واستهلت القافلة الطبية النوعية أعمالها بلقاء الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، الذي رحب بالأطباء أعضاء القافلة، مثمنًا الدور المصري الداعم لجمهورية السودان الشقيق على كافة الأصعدة خاصة في المجال الصحي، مؤكدًا الأولوية التي توليها الحكومة السودانية لرفع كفاءة القطاع الطبي الذي تضرر جراء الأوضاع الراهنة.

مساندة الأشقاء من المرضي السودانيين

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الطبية عن فخرهم للقيام بالمهام المكلفين بها، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمساندة الأشقاء من المرضي السودانيين خاصة في التخصصات الحرجة والنادرة، متعهدين ببذل كافة الجهود لتقديم الدعم الطبي اللازم لأكبر عدد من المرضى خلال فترة عمل القافلة.



وعلى صعيد آخر، بالتزامن مع وصول القافلة الطبية المصرية النوعية إلى بورسودان، أرسلت وزارة الصحة والسكان المصرية 200 أسطوانة أوكسجين إلى الولاية الشمالية، حيث تعكف القنصلية العامة المصرية في وادي حلفا على إنهاء إجراءات دخولها إلى جمهورية السودان الشقيق.



ويأتي ذلك في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، حيث أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني زيارة إلى القاهرة في 18 ديسمبر الجاري، كما ترأست وزيرة شئون مجلس الوزراء السودانية وفد بلادها في المؤتمر الوزاري الروسي الإفريقي الذي عقد بمصر، بجانب قرب انعقاد اللجنة التجارية الوزارية المشتركة في القاهرة، فضلًا عن التحضير للاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مطلع عام 2026.