الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. تحديث واجهة HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3
لمياء الياسين

بدأ إطلاق تحديث HyperOS 3 عالميًا الأسبوع الماضي، حيث حصلت سلسلة هواتف Xiaomi 15T على الدفعة الأولى، ويتوسع الآن ليشمل المزيد من الطرازات. 

تحديث HyperOS 3

يعد هاتف Xiaomi 15 هو أحدث هاتف يتلقى التحديث المستند إلى نظام Android 16، والذي يوفر واجهة مستخدم مُعاد تصميمها، وميزات جديدة ومميزة، وترقيات في الذكاء الاصطناعي، وأداءً مُحسّنًا، ورسومًا متحركة أكثر سلاسة.

على الجانب الآخر، يعد تحديث HyperOS 3 المستقر للإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 15 يحمل رقم البرنامج الثابت 3.0.4.0.WOCEUXM ، ويبلغ حجمه 8.2 جيجابايت. 

يُتوقع أن يكون حجم التنزيل أصغر بكثير لمستخدمي الإصدار التجريبي، ويجب التأكد من أن الجهاز مزود بمساحة تخزين وبطارية كافية قبل الترقية إلى HyperOS 3.


تحديث HyperOS 3 لهاتف Xiaomi 15

إليكم سجل التغييرات الكامل لنظام HyperOS 3 الخاص بـ Xiaomi 15 العالمي، كما تمت مشاركته بواسطة Xiaomi Time:

- أداء عام أكثر سلاسة واستقرارًا.
- التحسين: تعليمات المترجم المُحسّنة لتحقيق استجابة أفضل وتوفير الطاقة.
- التحسين: تحسين تخصيص الذاكرة وإعادة التدوير للحصول على المزيد من الذاكرة المجانية.
- التحسين: يعمل جدول التردد الأمثل على تعزيز كفاءة النظام وتوفير الطاقة.
- التحسين: تشغيل مقاطع فيديو قصيرة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للحصول على عمر بطارية أطول.
- التحسين: آلية جديدة لعرض النوافذ تقلل من تحميل معالجة الرسومات.
- التحسين: رسوم متحركة أكثر سلاسة في أكثر من 100 سيناريو للنظام للحصول على حركة أكثر انسيابية.
- واجهة جديدة تعرض المزيد من المعلومات في لمحة واحدة
انتقالات سلسة ورسوم متحركة تفاعلية.
- السحب لأسفل للكشف عن النوافذ الصغيرة لتسهيل تعدد المهام.
- تصميم أكثر إحكاما وتفصيلا في جميع أنحاء النظام.
- أيقونات الشاشة الرئيسية أكثر وضوحًا ومسافات الشبكة متوازنة بشكل جيد.
- شريط حالة مبسط لتسهيل القراءة.
- زوايا مستديرة موحدة وتخطيط تحكم مُحسَّن.
- شاشة قفل جديدة كبيرة الحجم لتوفير إحساس بالعمق.
- التوافق العميق بين الأنظمة البيئية المختلفة مع أجهزة Apple.
- تكامل iPhone: الوصول إلى معرض Xiaomi Cloud، واتصال نقطة الاتصال بنقرة واحدة، وموقع الأجهزة.
- تكامل iPad: عكس شاشات الهاتف باستخدام ميزة الشاشة الرئيسية+.
- الاتصال بجهاز Mac: نقطة اتصال بنقرة واحدة ونوافذ متعددة التطبيقات.
- فتح القفل عبر الأجهزة: فتح قفل هاتف Xiaomi باستخدام iPhone أو iPad أو Mac أو التعرف على الوجه Xiaomi EV.
- حماية معززة باستخدام التشفير ما بعد الكم.
- واجهة مستخدم منقحة للخصوصية وكلمة المرور.
- الوصول الخاص: لا ترى التطبيقات إلا البيانات المصرح بها من قبل المستخدم، ومؤشرات البطارية والإشارة الجديدة والأيقونات الجديدة.

تحديث HyperOS 3 رسومًا متحركة الذكاء الاصطناعي هاتف Xiaomi 15 أجهزة Apple

