أول تعليق من محمد صلاح حول تراجع نتائج ليفربول

كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم الاتفاق السعودي، عن تفاصيل علاقته القوية مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن صداقتهما تمتد لسنوات طويلة منذ منتخبات الناشئين.

وقال كوكا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "محمد صلاح من أصدقائي المقربين، ونعرف بعضنا منذ أن كنا في منتخبات الناشئين".

وأضاف: "صلاح، وعمر جابر، ومحمد النني، وأحمد حجازي من أقرب الناس لي، ونتواجد معًا باستمرار".

وتحدث كوكا عن النقاشات التي تجمعه بصلاح في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتراجع نتائج ليفربول، قائلًا: "أتحدث مع صلاح في كل الأمور، لكن بالتأكيد هناك أشياء لا أستطيع التحدث فيها".



وأوضح مهاجم الاتفاق: "محمد صلاح غير راضٍ عن نتائج ليفربول مؤخرًا، والتأقلم بين اللاعبين القدامى والجدد عامل مهم في تذبذب النتائج، لكني أتمنى له كل التوفيق وأن تتحسن النتائج قريبًا".