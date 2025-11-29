مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليدز يونايتد بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ضغطه على صدارة الترتيب.

السيتي بدأ المباراة بقوة شديدة، حيث نجح فيل فودين في هز الشباك مبكرًا في الدقيقة الأولى، مانحًا فريقه أفضلية سريعة أربكت دفاع ليدز.

ومع استمرار ضغط السماوي، تمكن المدافع جوسكو جفارديول من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25، ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد ليدز توازنه وبدأ في تشكيل خطورة هجومية واضحة، لينجح كالوم ليوين في تقليص الفارق مع الدقيقة 49. ولم يتوقف ضغط الفريق الضيف، وعاد نميتشا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 68، ليعيد ليدز للمباراة وسط ذهول جماهير السيتي.

ومع دخول الدقائق الأخيرة، ظلت النتيجة معلقة بين الفريقين حتى الدقيقة 91، حين خطف فيل فودين هدفه الثاني وثالث أهداف مانشستر سيتي، مسجلاً الهدف القاتل الذي منح فريقه انتصارًا ثمينًا في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة ظهور اللاعب المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 89 بحثًا عن حلول هجومية إضافية قبل لحظات من تسجيل السيتي هدف الفوز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبين دياز – جوسكو جفارديول – أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى في مراكز الخطر مع بداية الموسم.