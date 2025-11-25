تشكيل مانشستر سيتي أمام بايرن ليفركوزن .. عمر مرموش يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وتقام المباراة على ملعب "الاتحاد"، ويطمح مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في جدول البطولة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط.

ويشهد التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي مشاركة النجم المصري عمر مرموش في خط الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ترافورد

ترافورد خط الدفاع: خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري

خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس

ريكو لويس، نيكو جونزاليس خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينيو

تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينيو خط الهجوم: عمر مرموش

البدلاء: بيتنيلي، دوناروما، روبن دياز، هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، جفارديول، ماتيوس نونيز، نيكو أوريلي، فيل فودين.