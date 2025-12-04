الشباب والرياضة: اتحاد السباحة يتحمل المسؤولية الطبية لجانب نادي السباح يوسف

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن حادثة وفاة السباح يوسف مؤلمة وأثارت حالة حزن منذ وقوعها، مؤكّدًا أن استاد القاهرة لا علاقة له بالواقعة، وكل التفاصيل المتعلقة بالحادث يتم تسليمها للاتحاد المصري للسباحة، الذي يتحمل المسؤولية الطبية إلى جانب نادي الزهور الذي ينتمي إليه اللاعب.

سجل طبي لكل لاعب

وأوضح محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون يلزم كل نادي بتوفير فريق طبي للاعبين المشاركين في البطولات، مشيرًا إلى أهمية وجود سجل طبي لكل لاعب قبل المشاركة، وهو ما مكّن الجهات المختصة من تحويل واقعة وفاة يوسف للنيابة العامة للتحقيق.

وأضاف محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة، أن اتحاد السباحة يتسلم حمامات السباحة رسميًا قبل البطولة ويكون مسؤولاً عنها، وأن وزارة الشباب تنتظر نتائج تحقيقات النيابة قبل اتخاذ أي عقوبات ضد المتسببين في وفاة الطفل يوسف، مؤكدًا أن المسؤولية كاملة تقع على اتحاد السباحة ونادي الزهور فيما يخص هذه الواقعة.