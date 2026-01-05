سلتيك الأسكتلندي يقرر إقالة مدربه ويلفريد نانسي

قرر نادي سلتيك الأسكتلندي، اليوم الاثنين، إقالة الفرنسي ويلفريد نانسي، المدير الفني للفريق الأول من منصبه، وذلك بعد الخسارة أمام رينجرز بثلاثية مقابل هدف، مما تساوى الفريقين في النقاط.

وحقق المدرب الفرنسي البالغ من العمر 48 عاما، والذي تولى المهمة خلفا للمدرب المؤقت مارتن أونيل الشهر الماضي، انتصارين فقط في ثماني مباريات بجميع المسابقات، ولم ينجح الفريق تحت قيادته في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويحتل سلتيك المركز الثاني في الدوري الأسكتلندي الممتاز برصيد 38 نقطة من 20 مباراة، بفارق ست نقاط عن المتصدر هارتس.

وقال النادي في بيان: "يعلن نادي سلتيك لكرة القدم إنهاء عقد المدرب ويلفريد نانسي بأثر فوري، كما سيغادر مساعدو ويلفريد، كوامي أمبادو وجول جوجوين وماكسيم شاليه، النادي، وسيأخذون معهم تمنياتنا الطيبة، ويمكن للنادي أن يؤكد أيضا أن بول تيسدال قد ترك منصبه كرئيس لعمليات كرة القدم".

وكان بريندان رودجرز، الذي قاد سلتيك للفوز بأربعة ألقاب للدوري في فترتين، قد استقال من منصبه في أكتوبر الماضي بعد سلسلة نتائج سيئة.

كما استقال بيتر لويل من رئاسة النادي الشهر الماضي، ملقيا باللوم على الإساءات والتهديدات المتزايدة التي وصفها بأنها أصبحت "لا تطاق".