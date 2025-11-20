قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية اليوم العالمي للطفل | صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية اليوم العالمي للطفل والتي نظّمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف – مصر" تحت عنوان "رحلة بناء ذاتي" والتي جاءت برعاية الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة ، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وناتاليا وندر روسي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر وعدد من ممثلي اليونيسف والمهتمين بملف الطفولة.

وأكد محافظ الجيزة أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يعكس التزام الدولة المصرية بملف الطفولة وحرصها المستمر على تنمية قدرات الأطفال ورعايتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى حماية الطفل، من خلال توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة تُسهم في تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح المحافظ أن هذه المناسبة تُعد فرصة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل، مؤكداً أن محافظة الجيزة تقدم دعماً كاملاً للمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال، سواء عبر تطوير مراكز الطفولة أو تنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور حول المخاطر المجتمعية، بما يضمن توفير منظومة حماية متكاملة تعزز حقوق الأطفال وترعى مصالحهم.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة اليوم العالمي للطفل

