تنفيذ 25 إزالة لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية علي مدار الأسبوع حيث تم تنفيذ 25 حالة إزالة لتحقيق الانضباط وحماية الرقعة الزراعية.



في مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ أربع حالات إزالة شملت إيقاف أعمال صب سقف مخالف في الحرانية بمساحة 80 متر، وإيقاف أعمال قواعد وسملات بمساحة 100 متر بطريق زغلول بالزاوية، بالإضافة إلى إزالة سور من البلوك بطول ٣٠٠ متر بطريق جسر الصليبة وإيقاف أعمال سملات للدور الأرضي بمنطقة الحرانية مع مصادرة المعدات المستخدمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصل مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة اثنتي عشرة حالة مخالفة وتنوعت بين إزالة أسوار بالبلوك وأعمدة خرسانية وفك شدات خشبية وتكسير أسقف خرسانية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ بالطوب والأسمنت في قرى المنصورية، وردان، برقاش، منشية رضوان، بهرمس، وذات الكوم، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف .



وشهد مركز ومدينة البدرشين إزالة سور مبني بالبلوك على مساحة 150 مترًا بقرية دهشور، إلى جانب التعامل الفوري مع إحدى حالات البناء المخالف التي تم رصدها بمنطقة المعادي.



وفي مركز ومدينة كرداسة تم تنفيذ حملة إزالات واسعة شملت تكسير وردم قواعد وسملات خارج الحيز العمراني وخلع وتكسير قواعد وردم جور بعدة مواقع، إلى جانب إزالة عمدان وحوائط بالدور الأرضي وإزالة سور بالبلوك الأبيض في مناطق غرب الدائري وصفط اللبن وشارع 8 وشارع 12 بالبدرشيني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات.



كما قام حي الوراق بإزالة فورية شملت أعمدة بالدور السادس فوق الأرضي في شارع المعهد الديني، بالإضافة إلى إزالة أعمدة أخرى بالدور نفسه في شارع سعد مغاوري، حيث تمت الإزالة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي حي العجوزة تم إيقاف وإزالة أعمال تشطيبات داخلية بدون تصريح داخل عدد من العقارات بشوارع لبنان وعبد العظيم راشد، وذلك ضمن المتابعة اليومية لرصد أي أعمال مخالفة والتعامل معها بشكل فوري.