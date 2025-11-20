قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
محافظات

تنفيذ 25 إزالة لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية علي مدار الأسبوع حيث تم تنفيذ 25 حالة إزالة لتحقيق الانضباط وحماية الرقعة الزراعية.


في مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ أربع حالات إزالة شملت إيقاف أعمال صب سقف مخالف في الحرانية بمساحة 80 متر، وإيقاف أعمال قواعد وسملات بمساحة 100 متر بطريق زغلول بالزاوية، بالإضافة إلى إزالة سور من البلوك بطول ٣٠٠ متر بطريق جسر الصليبة وإيقاف أعمال سملات للدور الأرضي بمنطقة الحرانية مع مصادرة المعدات المستخدمة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما واصل مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة اثنتي عشرة حالة مخالفة وتنوعت بين إزالة أسوار بالبلوك وأعمدة خرسانية وفك شدات خشبية وتكسير أسقف خرسانية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ بالطوب والأسمنت في قرى المنصورية، وردان، برقاش، منشية رضوان، بهرمس، وذات الكوم، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف .


وشهد مركز ومدينة البدرشين إزالة سور مبني بالبلوك على مساحة 150 مترًا بقرية دهشور، إلى جانب التعامل الفوري مع إحدى حالات البناء المخالف التي تم رصدها بمنطقة المعادي.


وفي مركز ومدينة كرداسة تم تنفيذ حملة إزالات واسعة شملت تكسير وردم قواعد وسملات خارج الحيز العمراني وخلع وتكسير قواعد وردم جور بعدة مواقع، إلى جانب إزالة عمدان وحوائط بالدور الأرضي وإزالة سور بالبلوك الأبيض في مناطق غرب الدائري وصفط اللبن وشارع 8 وشارع 12 بالبدرشيني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات.


كما قام حي الوراق بإزالة فورية شملت أعمدة بالدور السادس فوق الأرضي في شارع المعهد الديني، بالإضافة إلى إزالة أعمدة أخرى بالدور نفسه في شارع سعد مغاوري، حيث تمت الإزالة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي حي العجوزة تم إيقاف وإزالة أعمال تشطيبات داخلية بدون تصريح داخل عدد من العقارات بشوارع لبنان وعبد العظيم راشد، وذلك ضمن المتابعة اليومية لرصد أي أعمال مخالفة والتعامل معها بشكل فوري.

