الجيزة: رفع الإشغالات بشوارع ترسا والمريوطية والعريش بالطالبية وكرداسة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الطالبية ومركز ومدينة كرداسة في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك استمرارًا لخطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحسين الحركة المرورية.

حيث نفّذ حي الطالبية حملة موسعة لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بشوارع ترسا، والمريوطية، وفيصل، والعريش، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط لنهر الطريق.



جاءت الحملة بحضور أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وحامد سلامة رئيس حي الطالبية، واللواء حسن الدكروري مدير شرطة المرافق بالجيزة، والعقيد أحمد صقر مدير مباحث المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة كافة التعديات من الطريق.

وفي مدينة كرداسة تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كرداسة برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس المركز في تنفيذ حملات الإشغالات الصباحية والمسائية المكثفة بعدة محاور هامة لضبط الشارع شملت طريق المنصورية وطريق المريوطية و أبو رواش وناهيا من اتجاه الطريق الأبيض.

وأسفرت الحملات عن رفع العديد من الإشغالات المتنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن المدينة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والقضاء على أي تعديات تعيق الطريق.