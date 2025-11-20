قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يناقش المراحل النهائية للمخطط التفصيلي لمنطقة عزبة الصفيح بأبو رواش بمدينة كرداسة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لاستعراض ومناقشة المراحل النهائية للمخطط التفصيلي لمشروع إعادة تخطيط عزبة الصفيح بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق غير المخططة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض استشاري المشروع مكونات المخطط التفصيلي والذي يتضمن تنظيم شبكة الطرق والمحاور المرورية وربطها بالمحاور الداخلية المقترحة بما يراعي المتطلبات والاستخدامات المستقبلية ، تحديد مواقع الخدمات الحيوية وإنشاء مدارس متخصصة وأنشطة استثمارية وتجارية وخدمات لوجستية بالإضافة إلى وضع اشتراطات بنائية حديثة تتوافق مع معايير التخطيط العمراني المستدام ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الصورة البصرية والحضرية للمنطقة.

وأكد المحافظ أن المخطط المقترح يمثل مرحلة مفصلية في تطوير المنطقة موضحًا أن محافظة الجيزة تعمل على تحويل عزبة الصفيح إلى نموذج عمراني ومنطقة خدمية استثمارية لوجستية منظمة تضم خدمات متطورة ومرافق حديثة ومسارات آمنة تليق بالمواطنين والمستثمرين.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المخطط يستهدف تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة مع الحفاظ على الكتل السكنية القائمة ورفع مستوى الخدمات بها بما يسهم في تحقيق توازن عمراني وخدمي واستثماري يتوافق مع الاستخدام الأمثل للأراضي داخل المنطقة والمناطق المحيطة وبما يضمن تنفيذ مشروع تطوير حضاري متكامل يعكس رؤية الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لما له من أهمية كبيرة في بدء مرحلة التنفيذ على أرض الواقع مؤكدًا أنه سيتم تخصيص جهاز إداري متخصص للإشراف على المنطقة ومتابعة تنفيذ مراحل المشروع ميدانيًا، لضمان الالتزام الكامل بالمخطط التفصيلي وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات والبنية الأساسية وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما يحقق نقلة نوعية في البيئة العمرانية والخدمية بالمنطقة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة مركز كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

شيفروليه سيلفرادو 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد