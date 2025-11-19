قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة الجيزة ترفع 1100 حالة إشغال وتعدٍ من الباعة والمحال والمقاهي بشوارع فيصل

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الحملات المكثفة التي شنّتها أجهزة المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشوارع فيصل الرئيسي وترعة الزمر وخاتم المرسلين، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وقد نفّذ حي العمرانية حملة موسّعة بالتعاون مع شرطة المرافق، استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط وتحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن رفع 1100 حالة إشغال وتعدٍ شملت "استاندات معروضات، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسي، وشيشة"، إلى جانب غلق وتشميع عدد من المنشآت المخالفة التي تسببت في إشغال الطريق والإضرار بالمارة.
وقد شهدت الحملات متابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق بالمحافظة، وسط توجيهات بالتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين.

اخبار الجيزة رفع اشغالات محافظة الجيزة

