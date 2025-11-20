نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مبنى مجلس مدينة العياط ويتفقد قرية المتانيا

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع انشاء مبني مجلس مدينة العياط الجديد والذي يقام علي مساحة 1100 م ٢، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وذلك في اطار تحديث المنظومة الإدارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.

وشدد نائب محافظ الجيزة على مسؤولي مديرية الاسكان بمتابعة الأعمال المنفذة بشكل دوري لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع والدفع بوتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد لخدمة أهالي العياط.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق طراد النيل الرابط بين مدينة العياط بقري جنوب المركز.

ووجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد

لنهو أعمال الرصف.

كما راجع النائب عددا من تراخيص البناء بقرية المتانيا حيث توقف النائب أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها وحرص نائب المحافظ على مراجعة التراخيص الخاصة بها للتأكد من مطابقتهم للقوانين والرسومات الهندسية والاشتراطات البنائية.

رافق نائب المحافظ وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الاسكان بالنحافظة، ورضوى حامد وكيل مديرية الاسكان بالمحافظة، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة ومسؤولي شركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للاعمال.