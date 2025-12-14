محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم جميع المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية، وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى، بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

الخطة الاستثمارية

وخلال الاجتماع، حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن، وذلك بإجمالى اعتمادات بلغ نحو 790,7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47%، حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ، وذلك لضمان الانتهاء منها قبل نهاية شهر مارس القادم، على أن يتوازى مع ذلك سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.