قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يطلق صندوق دعم المناطق المتضررة بالحروب في كأس العالم 2026

إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إسراء أشرف

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعه في الدوحة، على حزمة من القرارات الهامة قبل نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، حيث شملت زيادة قياسية في جوائز كأس العالم المقبلة، وإطلاق صندوق لدعم المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة حول العالم.

ووفقًا للقرار، تم تخصيص 620 مليون يورو كجوائز للبطولة، حيث سيحصل كل فريق مشارك على 9 ملايين يورو كحد أدنى، بينما سيحصل الفائز بالكأس على 43 مليون يورو.

وأوضح الفيفا أن الجزء الأكبر من الجوائز، أي 558 مليون يورو، سيُوزع على الفرق الـ48 المشاركة، بزيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالنسخة السابقة.

وفي خطوة إنسانية غير مسبوقة، قرر الفيفا إنشاء صندوق لدعم المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، بهدف تقديم مساعدات عاجلة وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الفيفا لتعزيز مسؤولياته الاجتماعية وإنسانية.

كما أعلن الفيفا عن إطلاق بطولات تطويرية للاعبين واللاعبات تحت 15 سنة بدءًا من 2026، مع إقامة مباريات قصيرة على ملاعب مصغرة، لتعزيز اكتشاف وتطوير المواهب الشابة عالميًا.

تمثل هذه القرارات توجهًا واضحًا للفيفا نحو دمج الجانب الاجتماعي والإنساني مع بطولاته الكبرى، إلى جانب زيادة الجوائز المالية، مما يعكس النمو التجاري والاهتمام العالمي المتزايد بكرة القدم.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2026 نهائي كأس الإنتر كونتينينتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

المخرج شريف مندور

إدارة الأوبرا تواجه انتقادات بسبب مهرجان القاهرة للفيلم القصير

محمد رمضان

محمد رمضان يسخر من حبسه عامين: انتظروا حفل 17 يناير

فيلم اللي باقي منك

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تعرض "اللي باقي منك" بالتزامن مع منافسته على الأوسكار

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد