فيفا يطلق صندوق دعم المناطق المتضررة بالحروب في كأس العالم 2026

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعه في الدوحة، على حزمة من القرارات الهامة قبل نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، حيث شملت زيادة قياسية في جوائز كأس العالم المقبلة، وإطلاق صندوق لدعم المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة حول العالم.

ووفقًا للقرار، تم تخصيص 620 مليون يورو كجوائز للبطولة، حيث سيحصل كل فريق مشارك على 9 ملايين يورو كحد أدنى، بينما سيحصل الفائز بالكأس على 43 مليون يورو.

وأوضح الفيفا أن الجزء الأكبر من الجوائز، أي 558 مليون يورو، سيُوزع على الفرق الـ48 المشاركة، بزيادة بنسبة 50٪ مقارنة بالنسخة السابقة.

وفي خطوة إنسانية غير مسبوقة، قرر الفيفا إنشاء صندوق لدعم المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات المسلحة، بهدف تقديم مساعدات عاجلة وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الفيفا لتعزيز مسؤولياته الاجتماعية وإنسانية.

كما أعلن الفيفا عن إطلاق بطولات تطويرية للاعبين واللاعبات تحت 15 سنة بدءًا من 2026، مع إقامة مباريات قصيرة على ملاعب مصغرة، لتعزيز اكتشاف وتطوير المواهب الشابة عالميًا.

تمثل هذه القرارات توجهًا واضحًا للفيفا نحو دمج الجانب الاجتماعي والإنساني مع بطولاته الكبرى، إلى جانب زيادة الجوائز المالية، مما يعكس النمو التجاري والاهتمام العالمي المتزايد بكرة القدم.