دعاء للوالدين بالصحة والعافية .. ردده يحفظهما من كل سوء

دعاء للوالدين بالصحة والعافية فهو من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثير، حيث إن الأب والأم نعمة كبيرة من الله -عز وجل-، والدعاء للوالدين من يعد من أنواع البر لهما، وعلى المسلم أن يتذكر الوالدين بالدعاء بالحفظ من كل شر والغنيمة بكل بر، ونيل خيري الدنيا والآخرة.



دعاء لحفظ الأب والأم

«اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على أبي وأمي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرهما لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لهما في عُمرهما بركة يهنئهان بها في معيشتهما، وتلبسهما بها ثوب العافية في قلبهما، وروحهما، وعقلهما، وجسدهما، واغنهما من فضلك.

اللهم أعِن أبي وأمي في حِلهما وترحالِهما وذهابهما وإيابهما، وأطل في عمرِهما مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلهما منازل الشهداء والصدقين في قبرهما، ومد لهما مد البصر وأنر طريقهما

اللهم اكف أبي وأمي جوابِ الملكين، واكفهما كل هول دون الجنة حتى تبلغهم إياها، وأسبِغ عليهما من سترك يا ستار، فلا تهتك لهما سترًا، ولا تفضح لهم أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بهم عدو، وثبت عليهم عقلهم ودينهم وإيمانهم».



أدعية لحفظ الأم

«اللهم يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِغها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك».

«اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقربها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».

«اللهم اختم بالحسنات أعمالها، اللهم أعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارحم والدتي واغفر لها، اللهم وارض عنها رضا تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرك وإحسانك».

«اللهم ارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها، و ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها، و لا تجعل في قلبها من الحزن والهم مثقال ذرة، وارزقها أجمل مما تتمنى، وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله».

« اللهم ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها، اللهم اجعل أُمي مِمَن تقول لها النار اعبري فإن نوركِ أطفأَ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك، اللهم أجعل أُمي من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غيرِ حسابٍ ولا سابق عذاب، واجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

« رب أبعد عن أُمي متاعب الدنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا رب بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي، و تجعلها تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك».

«اللهم أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها حية وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين، اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهم أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين».

ادعية لحفظ الأب

« اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسه العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم لا تجعل له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك، اللهم أسعده بتقواك، اللهم اجعل أوقاته بذكرك معمورة، واجعله في ضمانك وأمانك وإحسانك».

«اللهم ارزقه الجنة وما يقربه إليها من قول أوعمل، وباعد بينه وبين النار وبين ما يقربه إليها من قول أو عمل، اللهم وأعنا على بره حتى يرضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليه في كبره، اللهم ارزقنا رضاه ونعوذ بك من عقوقه، اللهم واغفر له جميع ما مضى من ذنوبه، واعصمه فيما بقي من عمره، وارزقه عملا زكيا ترضى به عنه».

«اللهم حرم على قلب أبي حزن الدنيا، وحرم على جسده نار الآخرة، رب استودعتك مبسم والدي، فأدم عليه السعادة والصحة والقوة والعافية، اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا».

« اللهم اجعل أبي سيدًا من أسياد الجنة واجعل الحوض موردًا له والرسول شافعًا له واجعل ظلّك ظلًا له والسندس لباسًا له، اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراق، اللهم بحق هذا الإحسان إرحمه واغفر له وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنهما وإنقطاع عمرهما».

« اللهم واغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما، واعصمهما فيما بقي من عمرهما، وارزقهما عملًا زاكيًا ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتهما وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما».

«اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما، اللهم يا من قلت وقولك الحق "وبالوالدين إحسانا" إنا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين، اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا، ومِن أقرب الأبناء لهما، واكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما، اللهم لا تشغلنا عنهما لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد، اللهم ارزقنا برهما في حياتهما وبعد وفاتهما».

دعاء للأب مكتوب للمغفرة والرحمة



اللهم حرم جسد أبي علي النار وآمنه من عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم ألبس والدي لباس العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة

حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تجعل لأبي ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا

هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

ربي ابعد عن والدي كل تعب واعطه الصحة والعافيه عاجلًا غير آجلا يارب.

اللهم اشفِ أبي شفاء لا يغادر سقمًا، يارب انه أغلى ما أملك

يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه

اللهم اشفِ أبي من كل تعب اللهم إني استودعتك اياه.

اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ

كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين.

دعاء للأب المريض



اللهم اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا

بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ

اللهمَّ عافِ أبي في بدنه، اللهمَّ عافِه في سمعه، اللهمَّ عافِنه في بصره

اللهم ربُّ الطَّيِّبينَ أنزِلْ رحمتك وشفاؤك على أبي المريض

ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين

اللهم اشف أبي المريض ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقما

اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.



يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



دعاء للوالدين بالرحمة والرزق



«رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ»

«رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»

دعاء للأم قصير

اللهم ارزق أمي عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليه من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، اللهم أسعدهما بتقواك.

دعاء لأبي وأمي بالشفاء

يستحب أن يقول المسلم في دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهمّ اشفهم شفاء تامًا لا يغادر سقمًا، اللهمّ أبعد عنهم كلّ مرض ومكروه، واكفهم شرّ الأورام والأسقام، وأسبغ عليهم ثوب العافية، فلا يشكون مرضًا ولا يسوؤهم أمرًا، إنّك على كل شيء قدير.



دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقهم بركة في المال وسلامة في الجسد، اللهم اكتبهم من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ، اللهم أدعوك أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك ‎اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، اللهم لاتريني في أمي وأبي ضعف يبكيني و اجعلني بهم من البارين، اللهم لا تجعل لهما همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها



دعاء لأبي وأمي بالشفاء اللهم ولا تجعل لأبي حاجة عند أحد غيرك اللهم و أقر عينه بما يتمناه اللهم إجعل أوقاته بذكرك معمورة اللهم أسعده بتقواك، اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام، واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبس أمي ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين.

دعاء لأبي وأمي بالشفاء يا رب هو ابي وحبيبي وهي امي وجنتي اللهم لا تحني لهما ظهراً ولا تعظم عليهما امراً يارب اسعدهم واطل في اعمارهم وابعد عنهم كل اذى، اللهم اجعل امي وابي ممن تقول لهم النار اعبروا فإن نوركم قد أطفا ناري وتقول لهم الجنة اقبلوا فقد اشتقت اليكم قبل ان اراكم، ربي هي أمي وهو أبي اللهمّ لا تحني لهم ظهرا ولا تعظم لهم أمرا يا رب أسعدهم وأطلّ في عُمرهم وأبعد عنهم كل أذى.

اللهم ارجع نفس أمي إليك راضية مرضية، وأدخلها في جنتك مع عبادك الصالحين. اللهم أنت غني ونحن الفقراء، وأنت غني عن عذاب أمي فارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانت أمي من المحسنين فزد في حسناتها، وإن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها يا غفور. اللهم اجعل ذرية أمي وتربيتها لنا وسهرها علينا سترًا بينها وبين نار جهنم، واجعل كل ذلك في ميزان حسناتها، اللهم أطل في عمر أمي اللهم هب لأمي عافية وشفاءً لايغادره سقماً، اللهم لا تُخرجها من يوم عرفة إلا وقد هبت لها صحة وعافية تسري في جسدها.

دعاء للأم المتوفاة

• اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم ارحمها واغفر لها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح لها في قبره مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.

• يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال، اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجتها في المهديين، واخلفها في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينها وبين فتنة القبر واجعلها روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

• اللهم اغفر لها وارحمه ، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

• يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارتها و نجدتها في قبرها ورحمته .

دعاء للأم المتوفية

1- « اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هو أهله، وأجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانا، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لاتعذبه أبدا».

2- اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهـم إن كانت محسنًة فزد من حسناتها ، وإن كان مسيئًة فتجاوز عن سيئاتها» .

3- « اللهمّ إنّها أمتك، خرجت من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائها فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

4- « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذّبها، وأن تثبّتها عند السّؤال، اللهمّ إنّها نَزَلت بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

5- « اللهمّ يمّن كتابها، ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّتها على الصّراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنها من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنةً مطمئنّةً، ولقّنها حجّتها.

٦- اللهمّ اجعلها في بطن القبر مطمئنًّة، وعند قيام الأشهاد آمنًة، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

أفضل دعاء للأم مستجاب



اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِّغها إياها، وأسبِغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترًا، ولا تفضح لها أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بها عدوّ، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها. اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.

