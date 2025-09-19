دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق

يبدأ الموسم الجديد للعام الدراسي 2025 / 2026 غدا السبت وأفضل ما يبدأ به الطالب أو المعلم موسمه الدراسي الجديد هو أن يردد دعاء العام الدراسي الجديد للمُعلمين والطلاب ، وفيه يطلب من الله التوفيق والسداد وبه يستعين الطالب على قضاء ما يسعى إلى تحقيقه من تحصيل العلم، ويستعين به المعلم على شرح وتيسير العلوم وبيانها إلى طلابه، وفي السطور التالية نعرض لكم صيغة دعاء العام الدراسي الجديد للمُعلمين والطلاب مكتوبة بأكثر من طريقة.

دعاء العام الدراسي الجديد للمُعلمين والطلاب

هناك أكثر من صيغة لترديد دعاء العام الدراسي الجديد للمُعلمين والطلاب ومنها ما يلي:

اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد عامًا مباركًا، فيه الخير والنجاح، ووفق معلمينا وطلابنا، وانشر في مدارسنا الطمأنينة، واملأها نورًا وعلمًا وهداية.

اللهم اجعل أول يوم دراسي فاتحة خير وبركة، ووفقنا فيه للفهم والحفظ، وابعد عنا التوتر والقلق، وافتح لنا أبواب العلم كما فتحتها على عبادك الصالحين.

اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربّي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين حافظ لى على أولادي من كل سوء

اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة.

اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم.

اللهم وأنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم.

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا.

دعاء بداية العام الدراسي للطلاب

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي الجديد، اللهم يسّر لهم كل عسير، وابعد عنهم كل شر، واحفظهم من الزلل والخطأ،وأكرمهم بنور العلم ونِعَم الفهم، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وارزقهم فهماً كفهم النبيين، وحفظًا كحفظ المرسلين، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين.

دعاء بداية العام الدراسي

اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، يا رب نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، وقلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يُسمع. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم أعن ووفِّق كل أبٍ وأمٍ حريص على تعليم أولاده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا. اللهم اهد أولادنا وبناتنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين. اللهم ربِّ لنا أولادنا، اللهم ربِّ لنا بناتنا، اللهم حبِّبهم في العلم، وحبِّبهم في النجاح الباهر، والمستقبل الزاهر يا رب العالمين.

دعاء الدراسة والحفظ والفهم والتوفيق

اللهم اجعل من بداية العام الدراسي الجديد بداية أمل وخير ونجاح لنا جميعًا يا رب العالمين.

اللهم وفق أولادنا لتحصيل العلم النافع يا رب العالمين.

اللهم يسِّر لهم كل أمرٍ عسير، يا رب يسِّر لأولادنا وطلابنا في بداية العام الدراسي الجديد، يسِّر لهم يا ربنا كل أمرٍ عسير، وافتح لهم فتوح العارفين، وعلِّمهم يا ربنا من لدنك علمًا نسلم به من وساوس الشيطان يا رب العالمين.

أوسع علينا وعليهم من الرزق الحلال، اللهم أوسع علينا من الرزق الحلال، وأبعد عنا يا ربنا فسقة الإنس والجان.

اللهم جازِ ووفِّق كل مدرس وكل معلم، وكل مدرسة وكل معلمة بالخير يا رب العالمين، وأوسع علينا وعليهم يا أكرم الأكرمين.

وصلّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.

دعاء بداية الدراسة

1- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

2- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

3- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

4- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

5- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

6-اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

7- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

8- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

9- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

10- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.