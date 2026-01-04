طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع الجاري بداية من الاثنين حتى الجمعة 9 يناير، مؤكدة أنه سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع على المروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

طقس الأسبوع



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الجاري سيشهد شبورة مائية من 3 حتى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



على جانب آخر تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، الموافق 4 يناير ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويتحول إلى طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا.

وأفادت الهيئة ، أن الطقس اليوم، سيشهد زيادة في فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° – الصغرى 8°

السواحل الشمالية: العظمى 19° – الصغرى 10°

شمال الصعيد: العظمى 20° – الصغرى 6°

جنوب الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 10°

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس غدا، فيظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، هو العامل المؤثر خلال هذه الفترة في حالة الطقس، خاصة من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

