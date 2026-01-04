قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع
مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم
بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل
نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع

الطقس
الطقس
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع الجاري بداية من الاثنين حتى الجمعة 9 يناير، مؤكدة أنه سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع على المروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

طقس الأسبوع 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع الجاري سيشهد شبورة مائية من 3 حتى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.


على جانب آخر تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، الموافق 4 يناير  ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويتحول إلى طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا.

وأفادت الهيئة ، أن الطقس اليوم، سيشهد زيادة في فرص تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.
درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20° – الصغرى 8°

السواحل الشمالية: العظمى 19° – الصغرى 10°

شمال الصعيد: العظمى 20° – الصغرى 6°

جنوب الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 10°

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس غدا، فيظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، هو العامل المؤثر خلال هذه الفترة في حالة الطقس، خاصة من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.
 

الطقس طقس الأرصاد طقس الأسبوع طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

ترشيحاتنا

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

ارز بالخضار والسجق

مغذية ولذيذة | طريقة عمل الأرز بالسجق والخضار

الوقاية من الشعر الأبيض

بحيل طبيعية .. اعرف طرق الوقاية من الشعر الأبيض

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد