انخفاض درجات الحرارة.. طقس شتوي شديد البرودوة في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا شتويا، معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وسط انخفاض في درجات الحرارة مع فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

سجلت درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1 و1.75 متر، ويُوصف بأنه خفيف إلى معتدل.

وتهب الرياح شمالية شرقية وجنوبية غربية، تنشط أحيانا بسرعة تقدر بنحو 28 كيلو مترا في الساعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أوضحت في بيانها الرسمي اليوم، أنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي واستقرار فى الأحوال الجوية معتدلة الحرارة نهارا شديدة البرودة ليلا، وأن تكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 19 والصغرى 9 درجات، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية.