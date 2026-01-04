قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للدفء نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا على (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الإدارية 19 07
6 أكتوبر 20 07
بنهــــا 18 08 
دمنهور 18 08
وادي النطرون 19 09
كفر الشيخ 18 08
بلطيم 18 08
المنصورة 19 09 
الزقازيق 19 09 
شبين الكوم 18 08
طنطا 18 08
دمياط 20 14
بورسعيد 19 15
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 21 07
رفح 20 09
رأس سدر 23 07
نخل 19 06
كاترين 16 01
الطور 24 10
طابا 23 09
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 24 13
الإسكندرية 19 07
العلمين 19 08
مطروح 18 08
السلوم 18 10
سيوة 16 06
رأس غارب 24 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 26 16
حلايب 25 18
أبو رماد 26 14
مرسى حميرة 25 15
أبــــــرق 27 14 
جبل علبة 26 14
رأس حدربة 24 17
الفيوم 19 06
بني سويف 19 06
المنيا 20 05
أسيوط 20 05
سوهاج 22 07
قنا 25 08 
الأقصر 26 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 23 05
أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 22
المدينة المنورة 27 14 
الرياض 19 07
المنامة 20 15
أبوظبي 25 17
الدوحة 23 15
الكويت 17 05
دمشق 13 00
بيروت 19 13
عمان 14 05
القدس 14 07
غزة 20 15
بغداد 20 07
مسقط 25 20
صنعاء 21 04
الخرطوم 32 19
طرابلس 23 16
تونس 20 10
الجزائر 13 09
الرباط 17 08
نواكشوط 25 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 05-
إسطنبول 16 10
إسلام آباد 18 05
نيودلهي 18 09
جاكرتا 31 24
بكين 05 05-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 12 03 
أثينا 16 13 
روما 13 09
باريس 02 03-
مدريد 06 03-
برلين 00 05-
لندن 02 04-
مونتريال 12- 17-
موسكو 04- 09- 
نيويورك 00 01-
واشنطن 05 01-
أديس أبابا 22 06

هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للدفء طقس شديد البرودة الظواهر الجوية شبورة مائية

