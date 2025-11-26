الزوراء العراقي يعلن غياب عماد النحاس عن مواجهة غوا الهندي لـ ظرف طارئ

أعلن نادي الزوراء العراقي غياب مدرب الفريق المصري عماد النحاس عن مباراة اليوم أمام غوا الهندي إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر .

وجاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلاً جراحياً سريعاً ورقوده في العناية المركزة ، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية.

ورغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فوراً تقديراً للظرف الإنساني الذي يمر به .

وتمنت إدارة النادي وجميع أفراد الفريق السلامة العاجلة لنجله وتمام شفائه والعودة السريعة للمدرب عماد النحاس.