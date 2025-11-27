قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
رياضة

سر تفوق الأحمر.. فاروق جعفر يتغنى بثنائي الأهلي

يمنى عبد الظاهر

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن شخصية الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بدأت تظهر بوضوح من خلال النتائج والعروض المميزة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» والمذاع على قناة MBC مصر 2: «فكر المدرب الدنماركي وقدراته الفنية بدأت تظهر مع الأهلي في اللقاءات الماضية».

وأضاف:«توروب أصبح مدركًا تمامًا لقدرات وإمكانيات لاعبي الأهلي الفردية، واستطاع توظيف هذه القدرات لصالح الفريق، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج الإيجابية».

وتابع نجم الزمالك السابق: «لا يوجد فريق قوي بدون وسط ملعب قوي، وسر تفوق الأهلي مؤخرًا يعود لسيطرة لاعبيه على معركة وسط الملعب».

واختتم حديثه قائلًا: «الثنائي مروان عطية وأليو ديانج يمنحان الأهلي الأفضلية في وسط الملعب».

