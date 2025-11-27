سر تفوق الأحمر.. فاروق جعفر يتغنى بثنائي الأهلي

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن شخصية الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بدأت تظهر بوضوح من خلال النتائج والعروض المميزة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» والمذاع على قناة MBC مصر 2: «فكر المدرب الدنماركي وقدراته الفنية بدأت تظهر مع الأهلي في اللقاءات الماضية».

وأضاف:«توروب أصبح مدركًا تمامًا لقدرات وإمكانيات لاعبي الأهلي الفردية، واستطاع توظيف هذه القدرات لصالح الفريق، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج الإيجابية».

وتابع نجم الزمالك السابق: «لا يوجد فريق قوي بدون وسط ملعب قوي، وسر تفوق الأهلي مؤخرًا يعود لسيطرة لاعبيه على معركة وسط الملعب».

واختتم حديثه قائلًا: «الثنائي مروان عطية وأليو ديانج يمنحان الأهلي الأفضلية في وسط الملعب».