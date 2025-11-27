قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
رياضة

مجدي عبد الغني عن تجربة جون ادوارد في الزمالك: غير ناجحة حتى الآن

جون ادوارد
جون ادوارد
يمنى عبد الظاهر

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن تجربة جون إدوارد المدير رياضي لنادي الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب حتى هذه اللحظة.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: حتى الآن تجربة جون إدوارد مع الزمالك غير ناجحة.

وأوضح أن المدير الرياضي تعاقد في بداية عمله مع المدرب يانيك فيريرا، رغم أنه ليس — من وجهة نظره — المدرب الأنسب لقيادة الفريق، إلى جانب التعاقد مع لاعبين لم ينجح أي منهم في صناعة الفارق داخل الملعب منذ بداية الموسم.

وأضاف عبدالغني: النادي لم يستفد ماليًا ولم تحدث أي انتعاشة داخل الزمالك، وبالتالي التجربة حتى الآن غير ناجحة.

مجدي عبدالغني الأهلي جون إدوارد الزمالك المدرب يانيك فيريرا فيريرا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

