مجدي عبد الغني عن تجربة جون ادوارد في الزمالك: غير ناجحة حتى الآن

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن تجربة جون إدوارد المدير رياضي لنادي الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب حتى هذه اللحظة.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: حتى الآن تجربة جون إدوارد مع الزمالك غير ناجحة.

وأوضح أن المدير الرياضي تعاقد في بداية عمله مع المدرب يانيك فيريرا، رغم أنه ليس — من وجهة نظره — المدرب الأنسب لقيادة الفريق، إلى جانب التعاقد مع لاعبين لم ينجح أي منهم في صناعة الفارق داخل الملعب منذ بداية الموسم.

وأضاف عبدالغني: النادي لم يستفد ماليًا ولم تحدث أي انتعاشة داخل الزمالك، وبالتالي التجربة حتى الآن غير ناجحة.