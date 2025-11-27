مصدر في بيراميدز يكشف حقيقة فسخ عقد رمضان صبحي

كشف مصدر داخل بيراميدز حقيقة ما يتردد عن فسخ عقد رمضان صبحي نجم الفريق عقب قرار إيقافه لمدة 4سنوات بسبب تناول المنشطات.

وأكد مصدر ببيراميدز في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنه لا نية داخل النادي لفسخ عقد اللاعب مشددا أن النادي يدعم اللاعب لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأضاف أن عقد رمضان صبحي مستمر مع الفريق ولن يرحل مشددا أن النادي يثق في لاعبه تماما.

كما كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 4 سنوات في قضية المنشطات الصادر من جانب المحكمة الرياضية الدولية الكاس.

قال هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي عبر تصريحات تليفزيونية: الموضوع بدأ من سنتين، وصدر حكم ببراءة رمضان في يوليو 2024 والوكالة الدولية للمنشطات استأنفت على الحكم في سبتمبر 2024، ومن ساعتها وإحنا ماشيين في القضية حوالي سنة وشوية لحد ما الكاس أصدرت حكمها امبارح.

تابع محامي رمضان صبحي: الكاس قبلت الطعن وقالت "set aside" لحكم لجنة الاستماع في مصر، وقررت إن رمضان مذنب بمخالفة المادة 2.2 الخاصة باستخدام وسيلة محظورة أثناء سحب العينة واستخدام وسيلة محظورة عقوبته أربع سنين، ومفيش فيها أي تخفيف يا الحكم يتأيد يا يتلغي تماماً.