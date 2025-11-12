قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بكفر صقر على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدى عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية أنه نظمت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بمركز كفرصقر لدعم عدد (200) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى حى مبارك وسنجها والبوهة المحطه وحى السلام بمركز كفرصقر.

اضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تم توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل  الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان منازل هذه الاسر تفتقر الى وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لاثاث مناسب.

وأضاف شعبان أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الأن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الإجتماعى مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية المجتمع المدنى

