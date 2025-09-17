منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يتوجه إلى غينيا الاستوائية لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم

غادرت فجر اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، متوجهة إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة منتخبها يوم 19 سبتمبر الجاري، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر.

ويرأس البعثة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم البعثة الجهاز الفني والإداري المكون من: أميرة يوسف (مدير فني)، آيات مرتضى (مدرب عام) ، أمجد خاطر (مدرب حراس مرمى)، مهند طارق (معد بدني)، أحمد مصطفى (محلل أداء)، إيمان كمال (طبيب)، ميريت مونيس (أخصائي علاج طبيعي)، حنان أحمد (مساج)، سونيا السيد (إداري)، عمرو سلمان (منسق)، حسني نصر (مسؤول مهمات)

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من :

حراسة المرمى: كنزي مجدي عزيز – وفاء ربيع – كنزي سلكاوي

خط الدفاع: حبيبة أشرف – جنة أحمد – سلمى كرم – فرحة الجارحي – حنين ذكي – حبيبة وليد – رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى – فاطمة الزهراء – كاميليا معتز – كاميلا أبو سيف – منة عزت – أشرقت عادل – حبيبة بكتاش – فرح المهدي

خط الهجوم: حبيبة عصام – نغم النجار – سارة خالد.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة - بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.

ويأمل منتخب مصر للكرة النسائية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، من أجل المضي قدمًا في مشوار التصفيات.