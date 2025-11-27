افتتاح الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية

تنطلق اليوم الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي، المقامة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، حيث يقدم المهرجان على مدار 10 أيام أحدث الإنتاجات الأوروبية الروائية والوثائقية الحائزة على جوائز، إلى جانب عروض كلاسيكية ومعالم بارزة من السينما الأوروبية. وتقام العروض في سينما زاوية وسينما النيل وسينما الزمالك بالقاهرة، إضافة إلى فعاليات خاصة في عدد من المحافظات.

وشهدت سينما زاوية مساء أمس احتفال افتتاح الدورة الثامنة عشرة، وسط حضور واسع من شركاء المهرجان من ممثلي المؤسسات والمعاهد الثقافية الأوروبية والسفارات الأوروبية، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما.

افتتحت مديرة المهرجان هبة رفعت الفعاليات بكلمة ترحيبية، تلتها كلمة السيد إريك ب. هوسِم، سفير النرويج في مصر، الذي أكد أن بانوراما الفيلم الأوروبي يحتفي بالإبداع وقوة السرد، مشددًا على أن السينما جسر ثقافي يعبر الحدود، وعلى أهمية دعم حرية الإبداع والحوار الثقافي كقيم راسخة في النرويج.

كما أكدت كارولين فونبانك، نائبة مدير المنتدى الثقافي النمساوي وممثّلة يونك مصر، أن شبكة يونيك أطلقت في عام 2019 البرنامج الثقافي الأوروبي–المصري، والذي يدعم الحراك الثقافي في مصر عبر برامج متنوعة، من بينها بانوراما، مضيفة أن دورة هذا العام تتميز بتنوع ثري في اختياراتها السينمائية.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم "قيمة عاطفية" للمخرج النرويجي يواكيم تريير، الحاصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان.

وببرنامج يجمع بين أفلام حائزة على جوائز عالمية، وأعمال لمخرجين رسّخوا مكانتهم في تاريخ السينما، وأصوات صاعدة من مختلف أنحاء أوروبا والعالم، تعدنا الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي بعام جديد من الاكتشاف والحوار والإلهام والإثارة.