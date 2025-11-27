قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية

بانوراما الفيلم الأوروبي
بانوراما الفيلم الأوروبي
قسم الفن

تنطلق اليوم الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي، المقامة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، حيث يقدم المهرجان على مدار 10 أيام أحدث الإنتاجات الأوروبية الروائية والوثائقية الحائزة على جوائز، إلى جانب عروض كلاسيكية ومعالم بارزة من السينما الأوروبية. وتقام العروض في سينما زاوية وسينما النيل وسينما الزمالك بالقاهرة، إضافة إلى فعاليات خاصة في عدد من المحافظات.

وشهدت سينما زاوية مساء أمس احتفال افتتاح الدورة الثامنة عشرة، وسط حضور واسع من شركاء المهرجان من ممثلي المؤسسات والمعاهد الثقافية الأوروبية والسفارات الأوروبية، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما.

افتتحت مديرة المهرجان هبة رفعت الفعاليات بكلمة ترحيبية، تلتها كلمة السيد إريك ب. هوسِم، سفير النرويج في مصر، الذي أكد أن بانوراما الفيلم الأوروبي يحتفي بالإبداع وقوة السرد، مشددًا على أن السينما جسر ثقافي يعبر الحدود، وعلى أهمية دعم حرية الإبداع والحوار الثقافي كقيم راسخة في النرويج.

كما أكدت كارولين فونبانك، نائبة مدير المنتدى الثقافي النمساوي وممثّلة يونك مصر، أن شبكة يونيك أطلقت في عام 2019 البرنامج الثقافي الأوروبي–المصري، والذي يدعم الحراك الثقافي في مصر عبر برامج متنوعة، من بينها بانوراما، مضيفة أن دورة هذا العام تتميز بتنوع ثري في اختياراتها السينمائية.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم "قيمة عاطفية" للمخرج النرويجي يواكيم تريير، الحاصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان.
وببرنامج يجمع بين أفلام حائزة على جوائز عالمية، وأعمال لمخرجين رسّخوا مكانتهم في تاريخ السينما، وأصوات صاعدة من مختلف أنحاء أوروبا والعالم، تعدنا الدورة الثامنة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي بعام جديد من الاكتشاف والحوار والإلهام والإثارة.

بانوراما الفيلم الأوروبي أمير المصري سينما زاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحلقة نقاشية حول المسيحية في زمن التحولات |صور

مؤتمر اصلاح وتمكين الإدارة المحلية

جلسة نقاشية حول تطوير البنية التحتية والخدمات من منظور اللامركزية بالتنمية المحلية

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

السفير البابوي بمصر يستقبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ختام اجتماعاته

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد