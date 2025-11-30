لتعزيز الشمول المالي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين من الخارج 2026

في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات المالية، يقدم البنك الأهلي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة مبادرة افتح حسابك في مصر، والتي تتيح للمواطنين المقيمين في الخارج فتح حساب بنكي 2026 عبر السفارات والقنصليات المصرية دون الحاجة للعودة إلى مصر.

فتح حساب بنكي من الخارج 2026

تهدف المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، عبر خطوات مبسطة داخل البعثات الدبلوماسية بعدد من الدول.

خدمات ومنتجات متاحة ضمن المبادرة

يتيح البنك الأهلي المصري للمستفيدين من المبادرة فتح حسابات الأفراد، والحصول تلقائيا على خدمة الإنترنت البنكي الأهلي نت وتطبيق الأهلي موبايل، والتي تمكن العميل من:

ـ شراء الشهادات الادخارية بالدولار المتاحة في البنك.

ـ شراء الودائع لأجل بالدولار.

ـ شراء شهادات الاستثمار (أ ـ ب).

ـ تنفيذ التحويلات المالية من وإلى الحساب.

ـ شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

ـ الاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني المجمع.

كما يمكن للعميل بعد عودته إلى مصر إصدار بطاقة خصم مباشر والتمتع بجميع خدمات البنك داخل الفروع.

خطوات فتح الحساب من الخارج

يتوجه المواطن المصري المقيم بالخارج إلى السفارة أو القنصلية المصرية بالبلد المتاح بها تطبيق المبادرة، مع الالتزام بتقديم المستندات التالية:

ـ إحضار أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر ساري.

ـ صورة ضوئية من المستند يتم اعتمادها من موظف البعثة بختم السفارة أو القنصلية.

ـ استيفاء نماذج فتح الحساب ونماذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي.

ـ التوقيع شخصيا أمام مسؤولي البعثة المعتمدين من وزارتي الخارجية والهجرة.

ـ سداد رسوم التصديق الخاصة بالمستندات.

ـ بعد ذلك، تقوم البعثة بإرسال المستندات الأصلية إلى البنك الأهلي المصري وفق جدول محدد لكل دولة.

ـ يقوم البنك بمراجعة البيانات وفتح الحساب بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، ثم الاشتراك تلقائيا في خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل.

إشعارات العميل بعد فتح الحساب

ـ رسالة نصية على هاتف العميل بالخارج تتضمن رقم الحساب.

ـ بريد إلكتروني يحتوي على اسم المستخدم الخاص بخدمة الإنترنت البنكي.

ـ رسالة نصية بالرقم السري المؤقت.

ـ يتصل العميل على رقم خدمة العملاء من الخارج: (+20219623) لتفعيل رمز الدخول "Soft Token".

ـ في حال نقص أي مستند، يتواصل البنك مع العميل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لاستكمال البيانات خلال مدة أقصاها شهر واحد، ثم يتم إلغاء الطلب تلقائيا.

ـ إذا كان العميل يحمل الجنسية الأمريكية أو الـ Green Cardيجب استيفاء نموذج W9 متضمنا رقم Social Security Number.

ـ يتم طلب نموذج W8 إذا ظهرت أي مؤشرات على وجود إقامة داخل الولايات المتحدة.

حساب توفير المستقبل

يعد حساب توفير المستقبل أحد أبرز المنتجات الادخارية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، المصريين بالخارج ويتميز بسهولة فتحه.

الخصائص الأساسية للحساب

ـ بدون حد أدنى لفتح الحساب.

ـ متاح للأفراد من 15 سنة دون حد أقصى للعمر.

ـ حد أقصى لرصيد الحساب 750 ألف جنيه.