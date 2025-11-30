قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
خدمات

لتعزيز الشمول المالي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين من الخارج 2026

حساب بنكي للمصريين من الخارج
خالد يوسف

في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات المالية، يقدم البنك الأهلي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة مبادرة افتح حسابك في مصر، والتي تتيح للمواطنين المقيمين في الخارج فتح حساب بنكي 2026 عبر السفارات والقنصليات المصرية دون الحاجة للعودة إلى مصر.

فتح حساب بنكي من الخارج 2026

تهدف المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، عبر خطوات مبسطة داخل البعثات الدبلوماسية بعدد من الدول.

خدمات ومنتجات متاحة ضمن المبادرة

يتيح البنك الأهلي المصري للمستفيدين من المبادرة فتح حسابات الأفراد، والحصول تلقائيا على خدمة الإنترنت البنكي الأهلي نت وتطبيق الأهلي موبايل، والتي تمكن العميل من:

ـ شراء الشهادات الادخارية بالدولار المتاحة في البنك.

ـ شراء الودائع لأجل بالدولار.

ـ شراء شهادات الاستثمار (أ ـ ب).

ـ تنفيذ التحويلات المالية من وإلى الحساب.

ـ شراء أو استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

ـ الاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني المجمع.

كما يمكن للعميل بعد عودته إلى مصر إصدار بطاقة خصم مباشر والتمتع بجميع خدمات البنك داخل الفروع.

خطوات فتح الحساب من الخارج

يتوجه المواطن المصري المقيم بالخارج إلى السفارة أو القنصلية المصرية بالبلد المتاح بها تطبيق المبادرة، مع الالتزام بتقديم المستندات التالية:

ـ إحضار أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر ساري.

ـ صورة ضوئية من المستند يتم اعتمادها من موظف البعثة بختم السفارة أو القنصلية.

ـ استيفاء نماذج فتح الحساب ونماذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي.

ـ التوقيع شخصيا أمام مسؤولي البعثة المعتمدين من وزارتي الخارجية والهجرة.

ـ سداد رسوم التصديق الخاصة بالمستندات.

ـ بعد ذلك، تقوم البعثة بإرسال المستندات الأصلية إلى البنك الأهلي المصري وفق جدول محدد لكل دولة.

ـ يقوم البنك بمراجعة البيانات وفتح الحساب بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، ثم الاشتراك تلقائيا في خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل.

إشعارات العميل بعد فتح الحساب

ـ رسالة نصية على هاتف العميل بالخارج تتضمن رقم الحساب.

ـ بريد إلكتروني يحتوي على اسم المستخدم الخاص بخدمة الإنترنت البنكي.

ـ رسالة نصية بالرقم السري المؤقت.

ـ يتصل العميل على رقم خدمة العملاء من الخارج: (+20219623) لتفعيل رمز الدخول "Soft Token".

ـ في حال نقص أي مستند، يتواصل البنك مع العميل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني لاستكمال البيانات خلال مدة أقصاها شهر واحد، ثم يتم إلغاء الطلب تلقائيا.

ـ إذا كان العميل يحمل الجنسية الأمريكية أو الـ Green Cardيجب استيفاء نموذج W9 متضمنا رقم Social Security Number.

ـ يتم طلب نموذج W8 إذا ظهرت أي مؤشرات على وجود إقامة داخل الولايات المتحدة.

حساب توفير المستقبل

يعد حساب توفير المستقبل أحد أبرز المنتجات الادخارية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، المصريين بالخارج ويتميز بسهولة فتحه.

الخصائص الأساسية للحساب

ـ بدون حد أدنى لفتح الحساب.

ـ متاح للأفراد من 15 سنة دون حد أقصى للعمر.

ـ حد أقصى لرصيد الحساب 750 ألف جنيه.

الشمول المالي حساب بنكي للمصريين من الخارج فتح حساب بنكي البنك الأهلي المصري وزارة الخارجية وزارة الهجرة مبادرة افتح حسابك في مصر

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

