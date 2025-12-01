في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.. سهير عبّد القادر : جميع أجهزة الدولة تدعم أولادنا من ذوي الهمم

قالت الكاتبة والإعلامية الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا، ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي ، وانها تدعم ذوي الهمم وتقف بجوارهم ولديها عدد من الأبناء منذ صغرهم وهم معاه وتدعمهم وأصبحوا أسرة واحدة ، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مؤسسة " اولادنا " لرعايتهم.

واشارت الي انها تدعمهم وتقوم بتعليمهم ورعايتهم، حتي اصبحوا الان في وضع آخر ومختلف ومتطور ، وحاليا جميعهم علي مستوي عالي من التعليم والفكر والثقافة والزي وكل شئ.

واضافت خلال حلولها ضيفة وعدد من الأبناء من ذوي الهم ببرنامج واحد من الناس ، انني معهم واقوم بعمل دمج دولي لهم ولديهم تواصل مع الأجانب في الخارج ويجتمعوا معهم في الندوات والمهرجانات المختلفة ويكون معانا نجوم من المجتمع يدخلوا البسمة والفرحة علي قلوبهم ويحتفوا بهم.

واضافت ان اجهزة الدولة تدعمنا وتدعم اولادنا من ذوي الهمم ، وان الاعلام اهتم بنا جدا ويدعمنا.

وعن تجربة مرضها قالت انها تجربة قاسية وقمت بعمل قسطرة ولكني تعبت جدا ، ولكني عن طريق الحب تجاوزت هذا الامر واستمريت في عمل كل ما ينفع الناس ودعم اولادنا.

وتابعت انا تخصصي في مجال الفن والثقافة ، والملتقي يضم عدد كبير من ذوي الهمم من مختلف قارت العالم وتكون هناك فرصة للقاء ، ونأتي بمتخصصين في المؤسسة لتعليمهم ورعايتهم ثقافيا وفنيا وتعليميا

وأشارت إلى ان التقديم لدخول المؤسسة يتم عن طريق طلب يتم تقديمه ولكني متوقف الان عن قبول أعداد اخري حين أنا لدينا أعداد مناسبة ونريد ان نمنحهم كافة لدعم

ووجهت نصية الي أولياء الأمور اجعلوا اولادكم من ذوي الهمم يندمجوا في المجتمع ولا تغلقوا الباب في وجوهم وان المجتمع يحب ان يراهم وان للمدارس دور في دعمهم ، والمجتمع المصري حاليا يدعم ذوي الهمم ولابد للمجتمع المدني ان يساعد الحكومة في هذا الأمر .