إطلالة كلاسيكية ومجوهرات.. نيللي كريم تكشف كواليس دورها في فيلم «الست»

كشفت الفنانة نيللي كريم لجمهورها كواليس تحضيرها لدورها في فيلم «الست»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، حيث تتقمص شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

ونشرت نيللي الصور عبر الاستوري على إنستجرام، وعلّقت عليها بـ «فيلم الست»، وظهرت بإطلالة كلاسيكية مزينة بالكثير من المجوهرات، لتعكس أجواء الشخصية التاريخية



يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.