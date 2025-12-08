قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 21 فلسطينيا من الضفة
مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك
مادة كيميائية.. إصابة 16 عاملًا باختناق داخل مصنع ملابس جاهزة بالإسماعيلية
الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
مرأة ومنوعات

لبن الإبل.. كنز طبي لا يعرفه الكثيرون.. وهذا سبب استحالة تخثره

لبن الابل
لبن الابل
ريهام قدري

أكدت الدكتورة سماح نوح أن لبن الإبل يمتلك خصائص فريدة تميّزه عن أنواع الألبان الأخرى، موضحةً أنه لا يمكن تصنيع الجبن منه، نظرًا لكونه قليل الدهون وعالي المحتوى المائي، وهي خصائص جعلها الله مناسبة لطبيعة حياة سكان الصحراء الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للسوائل والغذاء.


وأوضحت أن لبن الإبل يحتوي على مركّبات غير قابلة للتخثّر، بالإضافة إلى مضادات سموم طبيعية تقاوم البكتيريا والجراثيم، ما يسمح له بالبقاء صالحًا لفترة طويلة دون فساد مقارنةً بالألبان الأخرى.


وأضافت أن تناوله مباشرة دون تسخين ليس صحيحًا كما يعتقد البعض، مشيرةً إلى أن غلي اللبن ضرورة للحماية من عدوى حمى البروسيلا، وذلك وفقًا لما أكدته الأبحاث العلمية.
وأشارت إلى أن لبن الإبل غني بـ مضادات الأكسدة والإنزيمات المهمة التي تدعم وظائف الكبد والقلب، فضلًا عن احتوائه على مركّبات شبيهة بالأنسولين، مما يجعله ذا فوائد كبيرة لمرضى السكري وهشاشة العظام.


وختمت بقولها: "سبحان الله.. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت".

لبن الابل لبن فوائد لبن الإبل

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

