الاتحاد الفرنسي يعرض على مصر تطوير تقنية فيديو

استقبل الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام بالاتحاد المصري وفدًا من السفارة الفرنسية بالقاهرة وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في المجال الرياضي، وتحديدًا صيانة الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

يأتى ذلك في إطار التعاون المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي لتبادل الخبرات وتطوير الكرة المصرية.

وعرضت إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التعاون مع الاتحاد المصري بشأن إدخال نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، على أن يتم تطبيقه في دوري القسم الثاني أ "المحترفين".

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعاته المقبلة، العرض الفرنسي في إطار جهوده لتطوير الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الفرنسي بجولة داخل مركز المنتخبات الوطنية، تفقدوا خلالها الملاعب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات وفندق المنتخبات.