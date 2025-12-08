رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارات بشأن العقوبات المتعلقة بمباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

عقوبات لاعبي الفريقين

تم توقيع العقوبات التالية على اللاعبين بسبب حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة:

إيقاف أمادو باه لاعب بتروجيت مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.

إيقاف أحمد سامي لاعب بيراميدز مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.

عقوبة المدير الفني لبيراميدز

قرر الاتحاد أيضاً إيقاف كرونوسلاف يورتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال المباراة.

بيراميدز يتقدم بشكوى ضد الحكام

أعلن نادي بيراميدز تقديم شكوى رسمية ضد الحكام محمد العتباني وسيد منير في مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية، إضافة إلى الحكم الرابع محمود رشدي، بسبب ما وصفه النادي بالأخطاء التحكيمية الفادحة.

مطالب بيراميدز من اتحاد الكرة

طالب نادي بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة، وتطبيق معايير المحاسبة لضمان الاستفادة السليمة من تقنية الفيديو، والحفاظ على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكداً ضرورة تطوير المنظومة التحكيمية بعد تكرار الأخطاء المؤثرة في الجولات الأخيرة.