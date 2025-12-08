25 مليون جنيه.. الدردير يزف بشرى لجماهير الزمالك

زف الإعلامي عمرو الدردير بشري ساره لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير: هاني برزي يتبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب .

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له غدًا الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

تقدّم علي السعيد المدير الفني لفريق الكرة النسائية بنادي الزمالك باستقالته رسميًا من منصبه، منهياً رحلته القصيرة مع الفريق الأبيض والتي لم تتجاوز بضعة أشهر فقط.

وكان السعيد قد تولّى قيادة الجهاز الفني للفريق في سبتمبر الماضي، قادمًا من النادي الأهلي، وسط طموحات كبيرة لإعادة ترتيب الأوراق ودعم حظوظ الزمالك في المنافسة بدوري الكرة النسائية هذا الموسم.

وجاءت استقالة المدير الفني بشكل مفاجئ، لتضع إدارة الزمالك أمام تحدٍّ جديد يتمثل في البحث عن بديل قادر على استكمال المشروع، خصوصًا في ظل رغبة النادي في تعزيز مكانته ببطولات الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة.