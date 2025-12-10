قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
رياضة

أول قرار من بيراميدز بعد السقوط أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن أول قرار تم إتخاذه بعد الخسارة من البنك الأهلي بسداسية فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن محمود سمير المدير الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز سيقود باقى المباريات فى كأس عاصمة مصر.

وشدد المصدر على أن، الخسارة من البنك الأهلي لم تؤثر علينا إطلاقاً ، وبالتأكيد سوف نستفيد من اللاعبين الصغار ، وقد نستعين ببعض اللاعبين فى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

حقق فريق  البنك الأهلى الفوز على بيراميدز بسداسية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر. 

أحرز البنك الأهلى الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق أحمد ياسر ، ثم أضاف أحمد متعب الهدف الثانى في الدقيقة 24 ، ثم مصطفى شلبى في الدقيقة 29 ، وبعدها بدقيقتين أضاف يسرى وحيد الهدف الرابع ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الخامس في الدقيقة 40. 

وفى الشوط الثانى احرز أحمد أمين أوفا الهدف السادس للبنك الأهلى فى الدقيقة 69 ، بينما أحرز أحمد فكرى هدف بيراميدز الوحيد. 

نادي بيراميدز بيراميدز البنك الأهلي كأس عاصمة مصر كأس عاصمة

