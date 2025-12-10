أول قرار من بيراميدز بعد السقوط أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن أول قرار تم إتخاذه بعد الخسارة من البنك الأهلي بسداسية فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن محمود سمير المدير الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز سيقود باقى المباريات فى كأس عاصمة مصر.

وشدد المصدر على أن، الخسارة من البنك الأهلي لم تؤثر علينا إطلاقاً ، وبالتأكيد سوف نستفيد من اللاعبين الصغار ، وقد نستعين ببعض اللاعبين فى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

حقق فريق البنك الأهلى الفوز على بيراميدز بسداسية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

أحرز البنك الأهلى الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق أحمد ياسر ، ثم أضاف أحمد متعب الهدف الثانى في الدقيقة 24 ، ثم مصطفى شلبى في الدقيقة 29 ، وبعدها بدقيقتين أضاف يسرى وحيد الهدف الرابع ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الخامس في الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى احرز أحمد أمين أوفا الهدف السادس للبنك الأهلى فى الدقيقة 69 ، بينما أحرز أحمد فكرى هدف بيراميدز الوحيد.