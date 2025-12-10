بيراميدز يغادر إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وصل فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الفائز من مباراة اليوم، الأربعاء، بين كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة المقرر إقامته يوم 13 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات لقب كأس التحدي.

وغادرت بعثة الفريق ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك استعدادًا لخوض البطولة خارج مصر.

قائمة لاعبي بيراميدز لكأس الإنتركونتيننتال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين المسافرين إلى قطر، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي – وليد الكرتي – يوسف أوباما – بلاتي توريه – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي.

ويأمل الفريق في تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة، ورفع لقب كأس التحدي أمام منافسين من مختلف القارات.