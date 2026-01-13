مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا

علق السنغالي بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال، على المواجهة الهامة والمرتقبة ضد منتخب مصر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال بابي ثياو مدرب منتخب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر: منتخب مصر يلعب بطريقة ممتازة ويعرف كيف يدافع لكننا نلعب بطريقة متوازنة ونأمل تقديم مستوانا في المباراة.

وأضاف مدرب السنغال: محمد صلاح وعمر مرموش لاعبان كبيران ومميزان لكننا نواجه منتخب مصر بالكامل، ومع احترامي لهما نحن مصرون على العبور واقتناص بطاقة النهائي.

واختتم مدرب السنغال تصريحاته: لا أتابع السوشيال ميديا ولم أرى ما فعله اللاعبون، لكننا نكن احترام كبير للمنتخب المصري بكل تأكيد.