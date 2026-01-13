طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

ودع نجم الاهلي محمد مجدي أفشة جماهير الاهلي بكلمات مؤثرة بعد أنباء انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة :الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض . من افريقيا للدوري لبطولات العالم . كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير وواحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم .

وتابع :المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا . انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا.

وأضاف: اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة . ارجع فيها زي الاول واكثر بحب جمهور الأهلي كثير.

واختتم :مش هقول مع السلامة . هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله . جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الى فات وعلى الى جاى.

وكان قد كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الاهلي من رحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر: توروب لم يطلب رحيل أفشة في يناير لكن اللاعب هو من طلب الخروج معارا للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي ‏حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.‏