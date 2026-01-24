نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ مجلس الخطيب بشأن مصير جراديشار

وجه ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لـ مسؤولي القلعة الحمراء بشأن مصير السلوفيني جراديشار لاعب فريق الكرة الأول، مطالبهم بالإبقاء على اللاعب.

وارتبط اسم جراديشار بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى الدوري المجري، ولكن مصير اللاعب مرهون بتعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي آخر.

وقال ماهر همام في تصريح تليفزيوني عبر شاشة قناة النهار: «لازم نحافظ على جراديشار ومنبعهوش، لإننا هنخسره وجماهير الأهلي مقتنعة بيه جدًا، وهو ولد من اللاعبين الموهوبين عنده سرعات وذكاء ومحطة وبيعرف يتعامل مع الكرات العرضية».

وأضاف: «جراديشار لاعب مميز وصغير في السن، ومحتاج ياخد الثقة في نفسة وهيسجل أهداف أكتر، كلنا شوفنا هدفه في طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر».