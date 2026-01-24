قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
سلوت يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي
أستاذ مياه: فاقد البخر أخطر من التخزين في السد الإثيوبي
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة فى الدوري والقناة الناقلة
بث القتـ.ل على الإنترنت.. محاكمة المتهمين بقضية فتى الدارك ويب اليوم
غرامات تصاعدية.. مجلس النواب يناقش قانون مواجهة سرقة الكهرباء الإثنين
سعر الدولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة فى الدوري والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. 

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.
 

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.
 

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعد خوض عدد من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة من أجل تحسين موقعه والمنافسة بقوة على القمة خلال الجولات المقبلة.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ووادي دجلة بشكل حصري، مع تقديم استوديو تحليلي موسع يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية


 

الاهلي وادي دجلة دوري نايل اخبار الرياضة

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

بالصور

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

