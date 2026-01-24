موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة فى الدوري والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.



موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.



موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعد خوض عدد من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة من أجل تحسين موقعه والمنافسة بقوة على القمة خلال الجولات المقبلة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ووادي دجلة بشكل حصري، مع تقديم استوديو تحليلي موسع يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية



