قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
رياضة

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

أشاد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بـ أداء اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر بعد مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب أحمد دويدار على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “دة في حتة لوحده وهفضل أقول إمام عاشور صفقة القرن الحقيقية للنادي الأهلي على المستوى الفني فقط ولو اتشال من النادي الأهلي..الأهلي هيكون بلا شكل”.

وكان قد كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.


وأوضح أبو علي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

أحمد دويدار الزمالك الأهلي يانج أفريكانز بطولة كأس أمم إفريقيا فيسبوك إمام عاشور

