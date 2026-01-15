الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام طلائع الجيش متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت بداية المباراة قوية من الفريقين، مع أفضلية واضحة للأهلي على المستوى الهجومي، حيث فرض لاعبوه سيطرتهم على مجريات اللعب، معتمدين على التحركات النشطة لكل من محمد عبد الله، ومحمد علي بن رمضان، وحسين الشحات، وجراديشار، في المقابل اعتمد طلائع الجيش على التنظيم الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة.

واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن افتتاح التسجيل، إلى أن نجح جراديشار في ترجمة السيطرة إلى هدف أول في الدقيقة 43، بعد جملة فنية مميزة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك. وبعد الهدف، حاول طلائع الجيش العودة سريعًا للمباراة وإدراك التعادل، بينما سعى الأهلي لتعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

تشكيل الأهلي

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم:

حمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامـه في خط الدفاع إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، ومحمد شكري.

وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان، إبراهيم عادل، وحسين الشحات.

بينما قاد الهجوم كل من محمد عبد الله، نيتس جراديشار، وحمزة عبد الكريم.

تشكيل طلائع الجيش

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

عماد السيد في حراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد عبد الرحمن زولا، محمد فتح الله، أحمد علاء، وعلي حمدي.

وفي خط الوسط حسام الدين السوسي، خالد عوض، وإسلام محارب.



بينما تواجد في الهجوم محمد عاطف، فارس حاتم، وكريم فؤاد.