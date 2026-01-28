ستاد المحور يكشف التفاصيل المالية لإعارة كامويش إلى الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد مع أيلتسين كامويش، مهاجم فريق ترومسو النرويجي، خلال فترة إعارته المحتملة إلى القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور أن اللاعب كان من المقرر أن يحصل على راتب قدره 250 ألف دولار خلال فترة الإعارة، بالإضافة إلى 50 ألف دولار مكافآت (بونص) في حال تحقيق عدد معين من الأهداف، قبل أن تشهد المفاوضات تعديلاً بزيادة راتب اللاعب 100 ألف دولار.

وأضاف: قيمة إعارة كامويش إلى الأهلي لمدة 6 أشهر تبلغ 500 ألف دولار، في انتظار الحسم النهائي للصفقة خلال الفترة المقبلة.