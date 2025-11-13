قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، بالإشتراك مع مديرية تموين الشرقية ،وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٧ طن و٧٣٠ كجم) دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

الشرقية محافظ وشوادر بيع اللحوم وسيارات بيع اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

محليات بورسعيد تواصل كسح مياه الأمطار عقب تعرض أحياء للغرق | صور

التامين الصحي

المنوفية: افتتاح صيدليات جديدة لخدمة التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم

كأس محافظ بني سويف

انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد