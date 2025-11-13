ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العاشر من رمضان، بالإشتراك مع مديرية تموين الشرقية ،وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٧ طن و٧٣٠ كجم) دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية إستمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.