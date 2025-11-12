قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض: البدء في زراعة 970 شجرة متنوعة بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بالشرقية

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الشرقية بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية.

وأوضح التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مستهدفات المرحلة الحالية فى محافظة الشرقية تشمل زراعة 790 شجرة بمحاور وشوارع رئيسية مختارة بعناية وفق معايير بيئية ومناخية دقيقة، وبما يتوافق مع طبيعة التربة وأنماط الحركة المرورية وكثافة الأنشطة الحضرية.

وأشار التقرير إلى أن خطة الزراعة تشمل الأنواع التالية  475 شجرة تيكوما ذات المظهر الجمالي العالي وسرعة النمو و 170 شجرة جاكراندا المميزة بأزهارها البنفسجية وتأثيرها في تلطيف المناخ و 75 شجرة أكاسيا نيدوزا المقاومة للجفاف والمناسبة للبيئات الحضرية و 70 شجرة بونسيانا لما توفره من تظليل واسع ومردود بيئي مرتفع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الرابعة تمثل تحولًا نوعيًا في منهجية تنفيذ المبادرة من خلال اعتماد معايير علمية دقيقة في اختيار أنواع الأشجار ومواقع الزراعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والارتقاء بجودة الهواء، وتحسين المشهد البيئي والحضري العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الجهود تأتى في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة وجميع المحافظات.

كما أوضح الدكتور سعيد حلمي أن تنفيذ المرحلة الرابعة بالمناطق المستهدفة بمحافظة الشرقية سوف يساهم فى خفض معدلات التلوث الهوائي و تقليل متوسط درجات الحرارة وتعزيز التنوع النباتي وتحسين المشهد البصري العام و زيادة نسبة الأكسجين وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية .

التنمية المحلية منال عوض الشرقية زراعة 100 مليون شجرة

