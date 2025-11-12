محافظ الشرقية يوجه بسرعة تسليم محطتي معالجة الزنكلون والزقازيق بتكلفة 106 ملايين جنيه

قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إنه جار تنفيذ مشروع أعاده تأهيل محطة معالجة الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية 80 ألف م2/ يوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80٪، فضلا عن توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون بمركز الزقازيق بنسبة إنجاز بلغت 99%، والمُقامة بطاقة تصميمية 15ألف م2/ يوم وبتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمحطتين والانتهاء من إجراءات التسليم الفعلي وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لبحث الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروعين ، موجها بضرورة إزالة أي معوقات تحول دون التسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمشروعات الجارية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بضرورة التنسيق بين ممثلي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة ودراسة الحلول الفنية اللازمة لاستكمال أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الزقازيق، وتسريع وتيرة العمل لدخولها الخدمة لتقديم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية،قائلا "لابد من تضافر جهود أعضاء الجهاز التنفيذي لمصلحة المواطن".

