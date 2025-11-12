تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 10 كراسي متحركة CB للأطفال و 7 كراسي عادية و2 سماعة طبية للأطفال و 4 أطراف صناعية وذلك للمستحقين من أبناء المحافظة من ذوي القدرات والهمم بهدف دعمهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر والذي يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية والاتحاد النوعي لرعاية الاشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار " معا نستطيع " بقاعة الاجتماعات بالديوان العام في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وتوفيق حماد رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية وعزة جمال مرسي المدير التنفيذي لمؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن هذه المبادرات النبيلة تأتي استكمالًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال المحافظ نؤمن جميعًا بأن ذوي الهمم هم طاقة إيجابية وقوة فاعلة في المجتمع وهم شركاء في التنمية وقادرون على الإبداع والتميز في مختلف المجالات إذا ما أُتيحت لهم الفرص والدعم اللازم مؤكدا التزام المحافظة المستمر بتعزيز دمجهم في سوق العمل وتمكينهم من التعليم والتدريب وإتاحة الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

وأشار محافظ الشرقية إلي أننا نشهد اليوم نموذجًا مشرفًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني النشطة التي تحرص دائمًا على تقديم الرعاية لذوي الهمم مقدما الشكر للمشاركين على جهودهم المخلصة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين من أبناء المحافظة والعمل الدؤوب لتوفير حياة كريمة لكل مواطن

من جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية الي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم كفل لهم العديد من الحقوق ومختلف الخدمات التي تساهم في تحسين جوددة حياتهم لافتا الي اننا نشهد اليوم الاحتفالية الرابعة والتي تقام بالتعاون مع مؤسسة بوابتك بالخير لمد يد العون لذوي القدرات والهمم بتوفير كراسي متحركة واطراف صناعية وسماعات طبية للأطفال وذلك بعد ان تم عمل زيارات ميدانية للحالات للتأكد من أحقيتهم واستيفاء كافة الشروط اللازمة مشيراً إلي أن الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية سيتم إجراء الصيانة اللازمة لها بالمجان ومدي الحياه.

بينما أوضح رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصة أنه منذ انطلاق المبادرة في ديسمبر 2024 تم توزيع 38 كرسي عادي و 45 كرسي CB و 19 سماعة أطفال و 23 طرف صناعي و 5 أجهزة لحالات الشلل و 4 حزام طبي و 3 جبيرة وذلك علي المستحقين من ذوي الهمم وبالتعاون مع 40 مؤسسة وجمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الشرقية ممثلي الجمعيات الاهلية المشاركة في المبادرة بمنحهم شهادات تقدير مقدمه من الإتحاد النوعى للجمعيات العاملة بمجال الإعاقة بالشرقية تقديرا لجهودهم في توفير احتياجات ذوي الهمم ودعمهم ليحيوا حياة كريمة.

فيما أعرب المستفيدون من ذوي الهمم وذويهم عن سعادتهم البالغة لاستقبال المحافظ لهم اليوم وتسليمهم الكراسي والأجهزة الطبية والتعويضية المناسبة لحالتهم موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة أفضل لهم.

وفي نهاية الإحتفالية قدم رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصة نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره في دعم ومساندة ذوي القدرات والهمم والأسر الأولي بالرعاية وحرصه علي الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.