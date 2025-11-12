قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في الإطار الإستعدادات للموسم الشتوى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م قامت المديرية بالمرور الميداني علي الجمعيات الزراعية بقرية هرية رزنة – الزقازيق وجمعية بندر – ههيا وجمعيتي بندر( أبوكبير، وأبو ياسين) مركز ابو كبير وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة الزراعية.

أشار وكيل الوزارة الي أنه خلال المرور الميداني تم التنبيه علي البدء بصرف ( ٢ ) شيكارة للفدان للمحاصيل الحقلية ، وشيكارة للمحاصيل البستانية من إجمالى المستحق علي أن يتم استكمال باقى الحصة المقررة طبقًا للحصر الفعلي خلال الموسم ووفقًا للمقررات السمادية وسرعة إدخال بيانات الحصر الزراعي الشتوي بدقة عبر أجهزة التابلت، طبقًا للمساحات الزراعية والثوابت الخاصة بمحاصيل (بنجر السكر – البساتين – البرسيم) والإلتزام الكامل بضوابط صرف الأسمدة طبقًا لمنظومة حوكمة الصرف من خلال كارت الفلاح فقط، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول، مع التشديد على تثبيت لوحة واضحة بأسعار الأسمدة.

الشرقية محافظ الشرقية زيادة إنتاجية المحاصيل وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد