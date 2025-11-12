زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه في الإطار الإستعدادات للموسم الشتوى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م قامت المديرية بالمرور الميداني علي الجمعيات الزراعية بقرية هرية رزنة – الزقازيق وجمعية بندر – ههيا وجمعيتي بندر( أبوكبير، وأبو ياسين) مركز ابو كبير وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التنسيقية لصرف الأسمدة الزراعية.

أشار وكيل الوزارة الي أنه خلال المرور الميداني تم التنبيه علي البدء بصرف ( ٢ ) شيكارة للفدان للمحاصيل الحقلية ، وشيكارة للمحاصيل البستانية من إجمالى المستحق علي أن يتم استكمال باقى الحصة المقررة طبقًا للحصر الفعلي خلال الموسم ووفقًا للمقررات السمادية وسرعة إدخال بيانات الحصر الزراعي الشتوي بدقة عبر أجهزة التابلت، طبقًا للمساحات الزراعية والثوابت الخاصة بمحاصيل (بنجر السكر – البساتين – البرسيم) والإلتزام الكامل بضوابط صرف الأسمدة طبقًا لمنظومة حوكمة الصرف من خلال كارت الفلاح فقط، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول، مع التشديد على تثبيت لوحة واضحة بأسعار الأسمدة.