سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزتها (مشغولات ذهبية - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه ، وتصويرها مقاطع فيديو أثناء ممارستها أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.