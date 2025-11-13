قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتها على أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزتها (مشغولات ذهبية - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه ، وتصويرها مقاطع فيديو أثناء ممارستها أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دجالة روض الفرج سحر وشعوذة دجالة النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

حكم من طلق زوجته ثلاث مرات في زواج عرفي.. عطية لاشين يوضح التصرف الشرعي

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لا إيثار في العبادات.. العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية

د. أسامة قابيل

عالم أزهري عن طلاق المشاهير: خطر يهدد استقرار البيوت المصرية

بالصور

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر
الدوافع النفسية وراء الزواج من رجل أصغر

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد